Расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о московских кладбищах за сутки прочитали полтора миллиона раз

Российские государственные СМИ выход расследования Голунова проигнорировали. Журналист начал расследование «Кто владеет московскими кладбищами» в феврале прошлого года. 6-го июня этого года он был задержан по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. После снятия всех обвинений и освобождения из-под домашнего ареста Голунов вернулся к работе над расследованием.

Напомним, оно также выложено на сайте «Эха Москвы».