Четырнадцать моряков погибли 1 июля в результате пожара на глубоководном аппарате АС-12, известной как «Лошарик»

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в силовых структурах, погиб штатный экипаж спускаемого аппарата. Минобороны сообщает о пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ во время изучения дна в российских территориальных водах. Издание Baza, в свою очередь, сообщает о госпитализации нескольких пострадавших. Официально это не подтверждено. Сам аппарат доставлен на военно-морскую базу в Североморске. Как рассказал телеканалу РБК один из руководителей Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, речь может идти о глубоководной станции АС-12, разработанной петербургским КБ «Малахит».

По мнению военного обозревателя Александра Гольца, пока оснований обвинять в трагедии государство или Министерство обороны нет.

По факту гибели подводников Следственный комитет начал проверку. Расследование причин пожара курирует главком ВМФ.