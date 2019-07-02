14 подводников погибли в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ

Что именно произошло, Министерство обороны не уточняет. Известно лишь, что аппарат проводил изучение дна в российских территориальных водах. По сведениям издания «База», госпитализированы от 4-х до 5-ти пострадавших. По неподтвержденным данным, речь идет о пожаре на глубоководной станции АС-12, разработанной в петербургском КБ «Малахит» в конце 80-х. Носитель станции — подлодка Северного флота «Оренбург». По факту гибели подводников Следственный комитет начал проверку.