Представители «Форума секс-работников» призывают исключить статью о занятии проституцией из Административного кодекса

Представители российского общественного движения «Форум секс-работников» призывают исключить статью о занятии проституцией из нового Административного кодекса. Они ссылаются на соответствующие рекомендации ООН и отмечают, что нынешнее положение дел стимулирует рост коррупции среди сотрудников правоохранительных органов и вынесения заведомо неправосудных решений, — отмечает «Коммерсант».