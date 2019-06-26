Илья Яшин рассказал, что распространяется постановочное видео, где утверждается, будто он наехал машиной на пешехода

Глава муниципального района Красносельский Илья Яшин рассказал, что сейчас в интернете распространяется постановочное видео, в котором утверждается, будто он наехал машиной на пешехода. В интервью «Эху Москвы» Яшин сообщил, что это очередная попытка выставить его в негативном свете в преддверии предстоящих муниципальных выборов. Яшин добавил, что уже обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.