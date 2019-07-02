ФСИН предлагает дать право начальникам СИЗО не принимать заключенных, если превышен лимит содержащихся в учреждениях

Федеральная служба исполнения наказаний предлагает дать право начальникам СИЗО не принимать заключенных, если превышен лимит содержащихся в учреждениях. Речь не идет о подозреваемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений. Судам предложено учитывать загруженность СИЗО при избрании меры пресечения, — сообщает МБХ-медиа. Сейчас в российских СИЗО находятся более ста тысяч человек. В СИЗО Москвы и Подмосковья, Краснодарского и Ставропольского краев, а также в Крыму заключенные спят на раскладушках или на полу из-за перенаселенности.

Предложения ФСИН подготовлены совместно с Советом по правам человека. Они направлены президенту.