ЕСПЧ присудил 75 тысяч евро компенсации девяти россиянам, которые были задержаны на мирных акциях
Европейский суд по правам человека присудил 75 тысяч евро компенсации девяти россиянам, которые были задержаны на мирных акциях в Москве, Нижнем Новгороде, Калининграде и Светлогорске, — сообщила международная правозащитная группа «Агора». В жалобах речь шла об акциях 2006, 2007 и 2010-го годов. В объединенном деле рассматривались по две жалобы от Льва Пономарева, Михаила Кригера и Михаила Шнейдера. Истцы считают, что Россия нарушила 11 статей Европейской конвенции о праве на свободу собраний.