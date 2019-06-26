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Эксклюзив Эха 18:22, 02 июля 2019

Ученые РАН просят освободить из СИЗО обвиняемого в госизмене Кудрявцева

Сообщество академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук «Клуб 1 июля» опубликовали письмо в поддержку 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева и его начальника Романа Ковалева. Они находятся под арестом по делу о госизмене.

Нет причин держать их в СИЗО, — сказал «Эху Москвы» один из подписавших обращение Роберт Нигматулин."Зачем людей, вина которых не доказана, месяцами держать в СИЗО? Их вполне можно поместить под домашний арест. Закон должен быть гуманным, особенно к пожилым людям или тем, которые имеют научные заслуги", — отметил он.

Письмо подписали 45 человек, они призывают отправить Кудрявцева и Ковалева под домашний арест до окончания следствия по делу. Кудрявцев страдает рядом тяжелых заболеваний, его состояние ухудшилось, — отмечается в письме.
Кудрявцева задержали летом прошлого года. По версии следствия, ученый передал секретные сведения за границу. Кудрявцев не признает своей вины. Он настаивает на том, что уже более 20 лет не имеет доступа к секретной информации, — пишет «Новая газета».



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