Производство и поставка гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард» идут по графику и будут выполнены без сбоев, — сообщили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова. Ранее американский телеканал CNBC сообщил, что Россия не сможет произвести более шестидесяти гиперзвуковых ракет из-за отсутствия производителя с необходимыми характеристиками. Как утверждают источники в американской разведке, разработка оказалась слишком дорогой.

Серийное производство комплексов «Авангард» началось в июле 2018-го года. Президент Путин во время послания Федеральному собранию отметил, что комплекс может поражать цели из космоса, как «огненный шар». Российская армия получила первые установки в конце мая, планируется, что к концу года они заступят на боевое дежурство, — передает РБК.