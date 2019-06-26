Нефтедобывающие страны продлили сделку о сокращении уровня нефтедобычи на девять месяцев

Сегодня к ОПЕК присоединились государства, не входящие в картель, — сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

При этом сохраняются исключения для Ирана, Ливии и Венесуэлы.

Если Саудовская Аравия приняла решение по нефти, мнение остальных стран ОПЕК практически не имеет значения, — сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

Россия полностью выполнит условия сделки по ОПЕК+. Решение согласовано с нефтегазовыми компаниями, — сообщил министр энергетики Александр Новак. По его словам, добыча нефти в России в этом году будет на уровне прошлого года – 556 миллионов тонн.

Нефтяной картель ОПЕК, контролирующий вместе со странами-союзниками около половины всей производимой в мире нефти, оказался в опасной зависимости от России, считают некоторые западные наблюдатели.

Немецкое издание Хандельсблат считает, что ОПЕК все больше превращается в пропутинский картель. На саммите Большой 20 в Осаке Владимир Путин и крон-принц Саудовской Аравии договорились, что и дальше будут удерживать добычу нефти на нынешнем уровне, скорее всего, по словам российского президента, в течение ближайших девяти месяцев. Это двусторонне решение было принято ими самостоятельно, не взирая на то, что Организация стран-экспортеров нефти и не входящие в нее так называемые страны ОПЕК+, к которым относится и Россия, собирались принять всего его в эти дни на своей совместной встрече в Вене. То, что решение двух главных экспортеров нефти, Эр-Рияда и Москвы, будет оспорено, маловероятно, считает автор публикации. Варианты возможны лишь в том, что касается срока действия ограничения.

Заключенная на Джи-20 сделка показывает, что некогда всемогущему концерну грозит опасность стать тенью самого себя. Все важные решения там принимают Саудовская Аравия и Россия, делают они это в последнее время в ходе двусторонних переговоров, и роль ОПЕК сводится лишь к тому, чтобы следить за тем, чтобы другие члены организации придерживались оговоренных лимитов. Кроме этого, доля картеля на мировом рынке постоянно уменьшается. Впервые за последние почти тридцать лет она упала до 30 процентов, продолжает Хандельсблат. – Главная причина тому – бум сланцевой нефтяной промышленности США. Хотя вместе с Россией, Мексикой и рядом других государств, входящих в объединение ОПЕК+, эта доля все-таки выходит на уровень 50 процентов.

«Кремлевский автократ нашел в нефти геостратегическое средство давления на Ближний Восток, поскольку стабильность региона во многом зависит от цен на нефть: той же Саудовской Аравии, чтобы соблюдать политический баланс в стране, где попираются права человека, необходимо сохранение высоких цен на нефть. В то же самое время, — заключает Хандельсблат, — Россия может позволить себе расслабиться: с учетом низкой стоимости нефтедобычи в Сибири, сегодняшний уровень цен, с точки зрения Путина, вполне удовлетворителен».



Западные экономисты предсказывают замедление роста глобальной экономики в ближайшие месяцы и годы, что в свою очередь сулит и спад мирового спроса на нефтепродукты.