Спасатели обнаружили живыми четырех человек, числившихся пропавшими без вести в Иркутской области, пострадавшей из-за паводка. До сих пор неизвестна судьба еще 13 человек. Жертвами стихии, по официальным данным, стали 18 местных жителей.

За последние сутки вода ушла из 40 населенных пунктов Иркутской области, уровень воды реках, подтопивших некоторые районы, постепенно снижается. Подтоплены остаются более 4 тысяч домов, сообщают в МЧС. Тем временем, в регионе ищут виновных в масштабе разрушений, вызванных стихией. Власти возложили ответственность на МЧС – губернатор региона Сергей Левченко заявил, что ни областные, ни городские власти вовремя не были проинформированы о надвигающемся наводнении. При этом в МЧС утверждают, что еще неделю назад оповестили «о колебаниях уровня воды в реках региона из-за обильных осадков», а чуть позже разослали экстренное предупреждение. Прокуратура Иркутской области считает, что свою работу не выполнили чиновники – представления вынесены руководству нескольких сельских поселений, городов и районов, в том числе властям Тайшетского района, где из-за паводка погибла женщина. Там был введен режим ЧС, но оповещение жителей и эвакуацию должным образом не организовали. Должностных лиц собираются привлечь к ответственности. Между тем, в работе синоптиков прокуратура нарушений не нашла. Предсказать такие стихийные явления раньше они не могли по объективным причинам.

Жители пострадавших районов уверены, что если бы их заранее предупредили о масштабе бедствия, таких последствий можно было бы избежать.

За эту неделю за медицинской помощью обратилось более тысячи человек, 200 из них были госпитализировано. Власти сообщают о 18 погибших, но их количество может увеличиться – сейчас в пострадавших районах идет разбор разрушенных домов.

Система оповещения жителей при чрезвычайной ситуации в городе Тулуне есть, однако, она устарела. На новую нет средств, — рассказал ТАСС мэр Тулуна Юрий Карих. Он уточнил, что во время наводнения людей предупреждали с помощью СМИ и машин с громкоговорителями. Тулун пострадал больше остальных населенных пунктов. В городе подтоплено больше трех тысяч домов. Поток снес 300 домов, из которых образовался затор в районе моста через реку Ия. Уровень воды в реке днем в субботу достиг максимума – почти 14 метров. Сейчас он составляет 9 метров при критических семи.

28 июня прорвало защитную дамбу на реке Ия в Тулуне. На следующий день напор воды не выдержала дамба на реке Оке. Как пишет Московский комсомолец, муниципальные власти, ответственные за эксплуатацию этих гидротехнических сооружений, не предоставили декларацию безопасности одной из дамб. Как отмечают эксперты МК, в России все плотины и дамбы построены с учетом старых климатических циклов, которые поменялись из-за глобального потепления. В Европе уже давно применяются нормы адаптации гидротехнических сооружений к новым климатическим условиям.

Катастрофическое затопление в Иркутской области невозможно было предотвратить, — считает депутат Госдумы от этого региона Алексей Пономарев. По его словам, сейчас нужно не искать виновных, а помогать пострадавшим.

Россияне собрали около трех миллионов рублей для пострадавших от наводнения, — об этом сообщило правительство Иркутской области.

Губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с жителями города Канска, также пострадавшего от затопления. Глава региона весьма жестко ответил на вопрос местной жительницы Натальи о состоянии дороги в микрорайон. Позже губернатор позвонил женщине и пообещал, что поможет, дорога будет восстановлена, — сообщает РИА.