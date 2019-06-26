14 моряков-подводников погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате

Трагедия произошла 1 июля, — сообщило сегодня министерство обороны. Имена погибших пока не называются.

Глубоководный аппарат занимался батиметрическими исследованиями, изучал придонное пространство и дно Мирового океана, сообщили «Эху Москвы» в Министерстве обороны. В процессе проведения работ вспыхнул огонь. Подводники погибли из-за отравления продуктами горения.

По данным «Новой газеты» пожар произошел на атомной подводной станции АС-12, известной также как «Лошарик». Огонь начал распространяться в одном из отсеков, который после начала ЧП был загерметизирован. Все погибшие были офицерами, отмечает «Новая газета». Ранее местный портал «Североморск Life» писал, что ночью на подводной лодке на Северном флоте произошел взрыв и пожар, пострадавших доставили в госпиталь. Однако сейчас этот материал уже недоступен.

Пожар удалось остановить, с огнем боролся экипаж глубоководного аппарата, рассказали в Минобороны. Действия моряков в ведомстве назвали самоотверженными. Причины возникновения возгорания выясняются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом. Чрезвычайное происшествие случилось 1 июля в российских территориальных водах, однако стало известно об этом только сегодня.



Научно-исследовательский глубоководный аппарат принадлежит Военно-морскому флоту. Сейчас он находится в Североморске.

В Североморске болезненно восприняли новость о пожаре на глубоководном аппарате, — рассказал «Эху Москвы» главный редактор информационного агентства FlashNord Александр Калугин.

В нынешней трагедии пока нет поводов обвинять государство или министерство обороны, — сказал в эфире «Эха Москвы» военный обозреватель Александр Гольц.

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000-го года в Баренцевом море во время учений. Погибли 118 моряков. Москва официально запросила помощь у Лондона и у Осло только 16 августа, — напоминает «Комсомольская правда». По официальной версии, произошел взрыв торпеды в торпедном аппарате №4 и начался пожар.