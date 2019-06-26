14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота

Никаких подробностей Минобороны не приводит. Известно только, что аппарат проводил батиметрические измерения в российских территориальных водах. Сейчас он доставлен на военно-морскую базу в Североморске.

В регионе встревожены скупыми сообщениями Минобороны о трагедии с глубоководным подводным аппаратом. Об этом «Эху Москвы» рассказал главный редактор информагентства FlashNord Александр Калугин.

По данным источников «Новой газеты», речь идет об атомной подводной станции АС-12, известной также как «Лошарик». Пожар возник в одном из отсеков, который после пожара был загерметизирован.