В Словакии утверждают, что в стране под дипломатическим прикрытием работают российские шпионы

Сотрудники российской разведки, находящиеся в Словакии в качестве представителей дипмиссии, пытались завербовать работников центральных органов государственной власти, силовиков, а также специалистов в сфере энергетики и обороны. Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на последний ежегодный отчет словацкой разведки. В докладе, как утверждает портал, впервые прямо называются страны, использующие методы гибридной войны. Среди них Россия, а также Китай, чьи спецслужбы сосредотачиваясь на информационных и телекоммуникационных технологиях. В отчете отмечается, что «до сих пор республика не была предметом интенсивных, специально ориентированных гибридных кампаний со стороны каких-либо государственных или негосударственных субъектов и не сталкивалась с агрессивными угрозами». В документе также говорится о том, что спецслужбы Словакии продолжат следить за иностранцами, которые могут работать на разведку.

Напомним, что в конце прошлого года власти Словакии выслали из страны российского дипломата, которого заподозрили в разведывательной деятельности.