ФСБ потребовало засекретить допрос своего сотрудника по делу о теракте в петербургском метро

При этом оперативник не смог ответить на вопрос защиты, жив ли сейчас террорист-смертник, который подорвал себя в вагоне подземки.

Допрашивали оперативника ФСБ Максима Иванова по видеосвязи, не показав его лицо. Таким образом суд удовлетворил ходатайство силовиков скрыть данные о своем сотруднике. На сегодняшнем заседании защита подозреваемых по делу о теракте в петербургском метро выступала против этого требования. По мнению адвокатов, засекречивать личность одного из ключевых свидетелей нельзя. Однако эти доводы суд не убедили. При этом, как пишет агентство «Росбалт», во время допроса Иванова он не ответил на многие вопросы защиты. В частности, он не смог сказать, жив ли в настоящий момент уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, устроивший теракт в метро Петербурга. Кроме того в ходе дачи показаний сотрудник ФСБ несколько раз отказывался отвечать на вопросы адвокатов, но суд не стал делать предупреждение свидетелю. Напомню, в результате теракта в апреле 2017 года погибли 15 человек и смертник. Более ста получили ранения. Сейчас на скамье подсудимых по этому делу находятся 11 человек, все они отрицают свою вину. Некоторые ранее заявили, что их пытали, чтобы добиться нужных показаний.

По версии обвинения, террористы изготовили два взрывных устройства, которые пронес в подземку смертник Джалилов. Из них взорвалось только одно, вторую бомбу удалось обезвредить.