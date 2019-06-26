18 человек погибли во время наводнения в Иркутской области

Об этом сообщил у себя в Инстаграме губернатор региона Сергей Левченко. Число пропавших без вести — 13. 191 человек, в том числе 38 детей госпитализированы. По данным МЧС, в 42 населенных пунктах Иркутской области оставались подтопленными 4 тыс. жилых домов, в которых проживают 9 тыс. чел.

Катастрофическое затопление в иркутской области невозможно было предотвратить. Об этом «Эху Москвы» сказал депутат-коммунист Госдумы от этого региона Алексей Пономарёв. Он подчеркнул, что сейчас надо не искать крайних, а работать над помощью пострадавшим. Пономарёв добавил, что стихийные бедствия иногда случаются, и сложно в этом кого-то обвинить