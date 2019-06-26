Депутат Госдумы от Иркутской области: Власти Иркутской области не виноваты в наводнении

Власти Иркутской области не виноваты в том, что в регионе случилось наводнение. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы от Иркутской области Алексей Пономарев.

«Никто не виноват — стихия есть стихия. Она может быть где угодно. В Иркутске это произошло не потому, что там что-то упустили руководители области. Можно ответственность перекладывать на кого угодно, но выпало 6 норм осадков», — пояснил депутат.

С его точки зрения, нужно перестать искать виноватых и сосредоточиться на помощи пострадавшим. «Федеральные власти должны выделить деньги из бюджета», — считает А.Пономарев. Он также выразил уверенность, что Сергей Левченко — очень опытный губернатор, который сможет решить все хозяйственные вопросы.

Комментируя информацию о том, что на коробки с гуманитарной помощью для пострадавших жителей Иркутской области клеили логотип «Единой России», А.Пономарев заметил, что «это непорядочно». «Люди пользуются чужим несчастьем, чтобы рекламировать свою партию», — заключил он.

29 июня в Тулуне вышедшая из берегов река прорвала дамбу, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Вода подтопила более 4 тысяч жилых домов и около 30 участков дорог, разрушив 15 автомобильных мостов. На компенсации пострадавшим выделен почти миллиард рублей. Жителей затопленных населенных пунктов эвакуировали на вертолете. Домашних животных и крупный рогатый скот, в том числе лошадей и коров, спасти не удалось.

Из-за наводнения в Иркутской области погибли минимум семь человек, судьба еще девяти, в том числе ребенка, неизвестна. В больницах находятся 153 пострадавших. К 1 июля в 19 населенных пунктах области, пострадавших от паводка, восстановлено электроснабжение.

По данным некоторых СМИ, дамба в пострадавшем от паводка городе Тулун Иркутской области была построена с нарушениями — в одном месте она была ниже уровнем, чем в начале, что и стало причиной наводнения.