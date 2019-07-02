14 человек погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате Минобороны

По сообщению ведомства, трагедия произошла 1-го июля, когда глубоководный аппарат проводил биометрические измерения в российских территориальных водах. Сейчас аппарат доставлен на базу в Североморске. Погибшие подводники отравились продуктами горения. Расследование курирует главком ВМФ. Других подробностей военное ведомство не приводит. Не указан и район, где произошло ЧП.

Как отмечает РБК, этот глубоководный аппарат предназначен для изучения придонного пространства и дна мирового океана в интересах военно-морского флота.