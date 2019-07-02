На Чемпионате Европы по баскетболу среди женских команд сегодня определятся последние участники четвертьфиналов
Российской сборной для попадания в восьмерку лучших нужно обыгрывать баскетболисток Италии.
Выход в четвертьфинал евро – это не только борьба за медали. Но и отличный шанс пробиться в олимпийскую квалификацию к Играм в Токио. Туда, напомню, попадают 6 лучших сборных по итогам Евро.
А значит, даже поражение в четвертьфинале оставляет надежду.
Впрочем, сегодня подопечным Олафа Ланге надо побеждать итальянок. Иначе все вышесказанное окажется напрасным.
В последнем матче против Белоруссии кое-какие сдвиги в игре нашей команды наметились. Вот только и соперницы совершили столько невынужденных потерь и промахов из стопроцентных ситуаций, что переоценивать ту победу не стоит.
Сборная Италия к грандам женского баскетбола не относится. Но в последние годы выступает лучше нашей команды. Подтверждение тому – предыдущий Чемпионат Европы, где итальянки смогли дойти до четвертьфинала, а баскетболистки сборной России – нет. Хочется верить, что по итогам сегодняшнего матча все сложится ровно наоборот.
Встреча баскетболисток России и Италии начнется в 21.30. Трансляция на МАТЧ ТВ.