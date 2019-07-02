Сообщество академиков и членов-корреспондентов РАН опубликовали письмо в поддержку ученого Виктора Кудрявцева

Они находятся под арестом по делу о госизмене. Письмо подписали 45 человек, они призывают отправить Кудрявцева и Ковалева под домашний арест до окончания следствия по делу. Кудрявцев страдает рядом тяжелых заболеваний, его состояние ухудшилось, — отмечается в письме.

Кудрявцева задержали летом прошлого года. По версии следствия, ученый передал секретные сведения за границу. Кудрявцев не признает своей вины. Он настаивает на том, что уже более 20 лет не имеет доступа к секретной информации, — пишет «Новая газета».