В результате наводнения в Иркутской области погибли 18 человек

Пропавшими без вести считаются 13 жителей региона.

Сначала пропавшими без вести числились 17 человек, спасатели смогли найти 4 живыми. Сотрудники МЧС продолжают поиски жителей области, о которых нет сведений, в списке пропавших значится один ребенок. До двухсот человек выросло число госпитализированных и эта цифра растет. В Иркутской области возникла угроза возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения, поэтому началась вакцинация от гепатита А. Иркутские чиновники получили представления прокуратуры за ненадлежащее оповещение о чрезвычайной ситуации. В то же время в МЧС утверждают, что вовремя предупредили жителей региона о плохом метеорологическом прогнозе. В регионе объявлен режим ЧС. В четырех районах подтоплены 4000 домов, в которых живут почти 10 000 человек. Во многих населенных пунктах нет света, электроснабжение смогут восстановить только в течение 3 дней.

В городе Тулун начались выплаты компенсаций и уже образовались очереди.

Катастрофическое затопление в иркутской области невозможно было предотвратить. Об этом «Эху Москвы» сказал депутат-коммунист Госдумы от этого региона Алексей Пономарёв. Он подчеркнул, что сейчас надо не искать крайних, а работать над помощью пострадавшим. Пономарёв добавил, что стихийные бедствия иногда случаются, и сложно в этом кого-то обвинить.