Жители трех подтопленных районов Иркутской области жалуются на необоснованные отказы в выплатах единовременной помощи из-за отсутствия постоянной регистрации. Как сообщили в прокуратуре, по нескольким фактам уже проведена проверка и подтверждена обоснованность жалоб. Комментариев местных властей корреспонденту ТАСС получить пока не удалось. Ранее стало известно, что список пострадавших, которые могут рассчитывать на единовременную помощь, вырос до 8,5 тысяч человек.

В зоне бедствия оказались 83 населенных пункта. Подтоплены более 6,5 тысяч жилых домов.