Суд подтвердил отказ Владимиру Жириновскому в иске к главе китайского бюро Financial Times

Политик пытался отсудить у него 1 миллион долларов из-за книги, в которой говорится о возможной связи лидера ЛДПР с КГБ.

«Оставить жалобу истца без удовлетворения», — говорится в постановлении Мосгорсуда. Таким образом он признал законным решение Останкинсокго суда отказать Владимиру Жириновскому в иске к Чарльзу Кловеру, бывшему шеф-редактору издания Financial Times в Москве и автору книги «Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи». В ней в частности была фраза о том, что «ходили упорно слухи, будто бы Жириновский был агентом КГБ, и его выдворяли в 1970 году из Турции за шпионаж». Это утверждение в частности и стало поводом для обращения политика в Останкинский суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Он требовал компенсации в размере одного миллиона рублей и публикации решения суда под заголовком «опровержение» в любом из СМИ. Между тем, адвокаты Кловера на суде подчеркивали, что все спорные фразы в книге изложены в форме оценочных суждений, а сам факт выдворения Жириновского из Турции подтверждают многочисленные источники.

Изначально иск был заявлен к издательскому дому «Фантом пресс», который выпустил книгу в России, однако позже суд исключил его из исковых требований.