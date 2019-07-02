Четыре кандидата будут претендовать на пост губернатора Петербурга

Накануне Горизбирком завершил прием документов.

Претендентами на пост губернатора Петербурга стали представитель партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов, коммунист Владимир Бортко, депутат от «Справедливой России» Надежда Тихонова и самовыдвиженец Александр Беглов. Только они смогли преодолеть муниципальный фильтр и предоставить в Горизбирком подписи более чем 155 депутатов. В течение ближайших десяти дней специалисты будут проверять документы, после чего официально объявят фамилии тех, которого избиратели увидят в бюллетенях.

Всего же документы в избирательную комиссию подали 11 человек, но семеро не смогли собрать полный пакет. В частности, бывший член ЛДПР Олег Капитанов, который уже получил пост главы одного из комитетов Смольного, собрал только 149 подписей. «Яблочник» Борис Вишневский не смог преодолеть муниципальный фильтр, документы он подавать в итоге стал. По его мнению, это связано с тем, что действующая власть видит в нем реального конкурента.

Некоторые из незарегистрированных кандидатов вообще не предоставили ни одного автографа муниципальных депутатов.

Все кандидаты также представили кандидатов на кресло сенатора от Петербурга. Помимо прочих в списке оказалась и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.