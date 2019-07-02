Из компании «Авиационный комплекс имени Ильюшина» уволились более 80 человек, в частности, заместители директора по экономике, юридическим вопросам, кадрам, маркетингу, а также руководители проектов самолетов Ил-112, Ил-276 и Ил-96, — сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. В самой компании это объяснили сокращением уровней управления подчеркивается, что разработка новых самолетов продолжается, так как инженеры и конструкторы остаются на своих должностях.

В апреле в «Ильюшине» сменилось руководство. Свой пост покинул гендиректор компании Алексей Рогозин – сын главы Роскосмоса. Его место занял Юрий Грудинин.