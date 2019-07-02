Пять автомобилей столкнулось на Кутузовском проспекте в Москве, 7 человек пострадали

Семь человек пострадали в результате столкновения пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Пять автомобилей, в том числе машина такси, столкнулись на Кутузовском проспекте, д. 33. В результате происшествия семь человек пострадали, трое из них зажаты в машине, в том числе один ребенок», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины происшествия.

Сейчас на месте ДТП образовалась пробка от Минской улицы до ТТК, перекрыто три полосы из четырех, движение осуществляется по крайней правой полосе.