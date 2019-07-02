В России более 62 тысяч незавершенных объектов строительства, в которые из бюджетов вложено 4 триллиона рублей

В России более 62 тысяч незавершенных объектов строительства, в которые из бюджетов разных уровней вложено 4 триллиона рублей, — сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Счетной палаты. Речь идет о детских садах, школах и университетских кампусах, а также объектах транспортной и коммунальной инфраструктуры. По стоимости незавершенного строительства лидирует Московская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Счетная палата готовит официальное письмо на имя президента, в котором сообщит о системных недостатках в этой сфере и предложит решения.