Уголовное дело о попытке сбыта наркотиков, которые нашли у Голунова, расследуется в отношении неустановленных лиц

Уголовное дело о попытке сбыта наркотиков, которые нашли у журналиста «Медузы» Ивана Голунова, теперь расследуется в отношении неустановленных лиц, — заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Он уточнил, что изначально уголовных дел было два, их объединили в одно производство, после чего уголовное преследование Голунова было прекращено. Ранее стало известно, что Генпрокуратура передала дело в Следственный комитет в центральный аппарат. Как проходит проверка действий полицейских и следователей, работавших по делу Голунова, в прокуратуре не уточнили.