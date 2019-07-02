Сразу 7 российских теннисистов выйдут на корты Уимблдона во второй день турнира

Опыт и молодость плотно соседствуют в российской команде на нынешнем турнире. Светлана Кузнецова и Мария Шарапова встречались друг с другом на Уимблдоне еще 16 лет назад. А вот Анна Калинская впервые сыграет в основной сетке главного травяного турнира планеты. Первой соперницей 20-летней россиянки будет сегодня Магда Линнет из Польши.

Первый матч на Уимблдоне в карьере проведет и Варвара Флинк. Выйдут сегодня на корт также Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова и Виталя Дьяченко. Последняя, к слову, год назад сенсационно выбила из турнирной сетки как раз Шарапову. Сама победительница Уимблдона 2004 стартовый матч проведет против Полины Пармантье из Франции.

А вот в мужской сетке нашу страну сегодня представит только Андрей Рублев.