Возможности России в производстве сверхзвуковых ракет «Авангард» ограничены высокой стоимостью производства и отсутствием необходимых материалов, сообщает телеканал СNBС со ссылкой на источник, знакомый с соответствующим докладом американских спецслужб.

Согласно отчету американской разведки, несмотря на недавние заявления Владимира Путина о том, что производство гиперзвуковой ракетной системы будет запущено к 2019 году, Кремлю до сих пор не удалось найти поставщика углеволокна, одного из компонентов ракеты, который позволяет ей выдерживать высокие температуры при полете на скорости, в 20 раз превышающей скорость звука, пишет сайт СNBС. В мае прошлого года источники телеканала сообщали о том, что в 2016 году Россия дважды провела успешные испытания ракет класса Авангард, однако третий тест нового вида вооружений в октябре 2017 года закончился крушением пусковой платформы за несколько секунд до запланированного старта. По расчетам авторов доклада, Москва сможет оснастить армию первыми ракеты Авангард не ранее чем к 2020 году, и их количество не превысит шестидесяти единиц. При этом, как заявил порталу engadget эксперт Института Организации Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения, такое число ракет является вовсе не малым.

Издание напоминает, что армия США будет располагать собственными сверхзвуковыми ракетами лишь к 2023 году.