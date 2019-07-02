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14:05, 02 июля 2019

В Иркутской области растет число жертв наводнения

По официальным данным, погибли 14 человек, судьба 13 остается неизвестной. Региону нанесен значительный ущерб, — сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор сайта «Тайга-Инфо» Василий Волнухин.

Тем временем, местные жители заявили, что спасатели не предупредили людей о надвигающемся наводнении. Вместе с тем, сотрудники МЧС в разговоре с горожанами признавали, что не знали о том, какой силы затопление произойдет.

Действия властей в Иркутской области показали, что главное, чем озабочены местные чиновники, это не судьба людей, а реакция сверху. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости»
.

Между тем, волонтеры, которые занимаются сортировкой гуманитарной помощи рассказали, что в Иркутске на мешки с собранными вещами наклеили логотипы «Единой России», хотя одежду и продукты местные жители приносили сами, а партия не имела к этому никакого отношения. На сайте регионального отделения «Единой России» разместили извинения и сообщение о том, что партия не имеет к этому никакого отношения. Позднее часть текста с извинениями удалили, но спустя некоторое время вновь вернули на сайт, — пишет портал «Медиазона».



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