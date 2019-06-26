«Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» сегодня отменили часть рейсов в Чехию

Представитель пресс-службы «Аэрофлота» Вера Абанина сказала «Эху Москвы», что это связано с решением чешских авиационных властей.

В аэропорту Праги сейчас находятся десятки пассажиров «Аэрофлота», которые не смогли вылететь в Россию, поскольку отменены и обратные рейсы, — сообщает радио «Прага». В авиакомпании подчеркнули, что пассажирам отмененных рейсов предоставили возможность вернуть билеты. В «Уральских авиалиниях» сообщили, что самолет из Екатеринбурга в Прагу вылетел с четырехчасовой задержкой. В аэропорту Внуково, откуда выполняет рейсы авиакомпания «Победа», газете «Коммерсантъ» сказали, что ближайший рейс перевозчика в Чехию запланирован в четверг, поэтому проблем с пассажирами не возникло. Сокращение количества рейсов в Чехию стало неожиданностью для российских туроператоров, — сказал «Эху Москвы» советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

Тем временем, в Минтрансе России обвинили Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении. С соответствующим комментарием выступил руководитель пресс-службы министерства Александр Волков.

В свою очередь, Минтранс Чехии высказал претензии к российской стороне. Представитель Минтранса Чехии Франтишек Емелка сказал «Радио Свобода», что российское ведомство в одностороннем порядке ввело запрет на пролет над территорией Сибири чешских самолетов. Это привело к невозможности выполнить рейс Прага-Сеул одной из чешских авиакомпаний. Окончательного решения проблемы пока нет, но Москва и Прага стремятся к тому, чтобы все полеты возобновились. Пока же власти Чехии разрешили российским авиакомпаниям возобновить полеты в Прагу и Карловы Вары только до 7 июля, — добавил Емелка. Подробнее – корреспондент «Эха Москвы» в Чехии Екатерина Канакова.

В Чехии подчеркнули, что это исключительно экономический вопрос, не связанный с политикой.