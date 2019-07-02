Чехия разрешила российским авиакомпаниям возобновить полеты в страну до 7 июля

Ранее чешские власти аннулировали разрешения на рейсы Аэрофлота и Уральских авиалиний в Прагу. Кроме того, отменены рейсы авиакомпании «Победа» из Москвы в Карловы Вары. Как разъяснили в Минтрансе Чехии, причиной конфликта стало отсутствие согласия между двумя странами, в частности, Чехию не устроили условия транссибирских маршрутов для чешских авиакомпаний. В свою очередь, российский Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении между двумя странами. По данным погранслужбы ФСБ, сейчас в Чехии могут находиться более 20 тысяч россиян. Сегодня из Праги в Россию не могут вылететь десятки пассажиров, — сообщают местные СМИ.