Мэр Тулуна Юрий Карих: Система оповещения жителей при чрезвычайной ситуации в городе устарела

«Система оповещения жителей при чрезвычайной ситуации в городе Тулуне есть, однако, она устарела. На новую нет средств», — рассказал ТАСС мэр Тулуна Юрий Карих. Он уточнил, что во время наводнения людей предупреждали с помощью СМИ и машин с громкоговорителями. Тулун пострадал больше остальных населенных пунктов. В городе подтоплено больше трех тысяч домов. Поток снес 300 домов, из которых образовался затор в районе моста через реку Ия. Уровень воды в реке днем в субботу достиг максимума – почти 14 метров. Сейчас он составляет 9 метров при критических семи.