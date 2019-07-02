По официальным данным, 14 человек погибли в результате наводнения в Иркутской области

Судьба еще тринадцати неизвестна. Более 1200 обратились за медицинской помощью, — сообщили

«Интерфаксу» в региональном управлении МЧС.

Из зоны бедствия эвакуированы несколько тысяч человек. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко утверждает, что экстренные службы не предупреждали власти о повышении уровня воды в реках. Вчера Генпрокуратура сообщила, что в ходе проверки нашла нарушения в работе органов МЧС и местного самоуправления в Иркутской области.