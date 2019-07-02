Форвард Артемий Панарин стал самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в НХЛ

Таков главный итог открытия трансферного окна за океаном.

Еще за день до открытия трансферного окна фаворитом в борьбе за 27-летнего форварда называли Нью-Йорк Айлендерс. Однако в итоге островитян обошли земляки из Рейнджерс. Панарин подписал контракт сроком на 7 лет, согласно которому будет зарабатывать в среднем за сезон более 11.5 млн долларов.

Так Артемий оказался самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ и вторым по зарплате в лиге после Коннора Макдэвида.

В прошедшем сезоне Панарин, выступая за «Коламбус» набрал 87 очков за результативность в регулярном чемпионате. Добавив к ним 11 баллов в плей-офф. В составе Блю Джекитс Панарин выступал с 2017 года.

Добавим, что ранее больше всех среди россиян в НХЛ зарабатывал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин – чуть более 9,5 млн долларов.