В подмосковной Электростали охранник магазина задушил покупателя, которого заподозрили в краже

Инцидент произошел еще 22 июня, но известно о нем стало лишь сейчас.

Сотрудники магазина на улице Советской в Электростали заподозрили 20-летнего молодого человека в краже и вызвали охранника. Тот отвел покупателя в подсобку для выяснения обстоятельств. Задержанный стал вести себя агрессивно, и конфликт закончился стычкой с охранником. Мужчины упали на пол, и во время драки покупатель перестал подавать признаки жизни. По данным экспертизы, молодой человек умер от удушения. Обстоятельства преступления описаны в сообщении на сайте главка Следственного комитета. Сотруднику охраны были предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Источник портала Life рассказал, что инцидент произошел в супермаркете «Пятерочка». По словам собеседника издания, покупатель сначала набросился на замдиректора магазина и уже после этого в ситуацию вмешался охранник.

Суд отправил предполагаемого виновника в смерти покупателя под арест.