Представитель губернатора Красноярского края заявила, что слова главы региона вырваны из контекста

Представитель губернатора Красноярского края после встречи Александра Усса с жителями затопленного Канска заявила, что слова главы региона вырваны из контекста.

«Они не отражают реального разговора», — написала Елена Уляшева на странице в Фейсбуке. Она при этом добавила, что иногда эмоции брали верх и над жителями Канска, и над губернатором, но все живые люди, — сказала Уляшева. Жители Канска, пострадавшего от наводнения, спросили у губернатора, что будет с затопленной дорогой. «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть?» — ответил губернатор Усс.