Власти Чехии сняли ограничения на полеты российских авиакомпаний в страну до 7 июля

Ранее сообщалось, что разрешения, ранее выданные перевозчикам авиавластями республики, были аннулированы.

«Полеты российских авиакомпаний вновь разрешены», — говорится в заявлении чешского Минтранса. В документе отмечается, что Москва сегодня выдала разрешение на полеты перевозчика «Чешские авиалинии» до 7 июля, после чего в Праге запустили ответную процедуру в отношении российских авиакомпаний. Как поясняется в заявлении, ситуация возникла из-за того, что Россия в одностороннем порядке ограничила право чешской авиакомпании, выполняющей рейс в Сеул, пролетать над Сибирью. Чехия, посчитав это нарушением договоренностей, предприняла ответные действия. В документе утверждается, что чешская сторона не пытается блокировать авиасообщение между двумя странами, но должна защищать интересы своих перевозчиков. Москва и Прага готовы активно работать над новым соглашением. Ранее об отмене ряда рейсов в Чехию объявили «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии», объяснив это тем, что чешский минстранс аннулировал их разрешения на эти перелеты.

Из-за введенных ограничений самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Екатеринбург-Прага, вылетел с четырехчасовой задержкой.