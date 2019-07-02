Мосгорсуд признал законным отказ лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому по иску на миллион рублей к главе китайского бюро газеты Financial Times. Об этом сообщает агентство ТАСС. Жириновский подал в суд на Чарльза Кловера в феврале из-за упоминания в книге журналиста связей Жириновского с КГБ СССР. Политик добивался компенсации и опровержения. Книга вышла в российском издательстве «Фантом Пресс» в прошлом году.