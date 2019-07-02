Суд в Петербурге зарегистрировал дело о хищениях из средств Минкультуры при проектировании новой сцены Малого драматического театра и строительстве филиала МХТ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на объединенную пресс-службу судов. Основным фигурантом дела стал Максим Корнеев, фактически владелец компании «Стройсоюз СВ». В феврале прошлого года он был арестован. По версии следствия, Корнеев похитил больше 45 миллионов рублей. Кроме того, его обвиняют в хищениях при поставке оборудования для МХТ имени Чехова и при строительстве здания филиала театра на проспекте Андропова.