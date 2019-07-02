Замсекретаря Генсовета «ЕР» Ревенко призвал губернатора Красноярского края извиниться за слова в адрес жителей

Замсекретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко призвал губернатора Красноярского края извиниться за слова в адрес жителей затопленного Канска. Об этом сообщает РИА Новости. Во время встречи губернатора с местными жителями, горожанка обратилась к Александру Уссу с вопросом о дороге. Она высказала опасения насчет того, что участок будет размыт, и жители окажутся отрезанными от мира. «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже могу качнуть», — сказал на это Усс.