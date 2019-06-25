Яшин обратился в полицию после появления видео, в котором он якобы сбивает свою соперницу на выборах в Мосгордуму

Политик Илья Яшин написал заявление в полицию после появления видео, в котором он якобы сбивает на машине свою соперницу на выборах в Мосгордуму, активистку Марию Каледу. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Ночью в «Фейсбуке» было опубликовано видео, где автомобиль, похожий на мою машину, но не мой, с такими же номерными знаками у здания префектуры ЦАО сбивает некую женщину, которая стоит перед ним с плакатом. Оно сопровождалось комментарием о том, что эта женщина является кандидатом в муниципальные депутаты, и я совершил на нее наезд. Это является враньем», — рассказал И.Яшин.

Он подчеркнул, что вчера у префектуры ЦАО не был. «Все мои передвижения достаточно легко отследить с помощью технических средств, имеющихся в распоряжении правоохранительных органов. Это очередная постановочная съемка, направленная на то, чтобы дискредитировать меня в период избирательной кампании. Сначала они снимали видео, как я пинаю котов — нанимали для этого актера. Теперь это. Сплошной поток вранья и провокаций», — заявил И.Яшин.

Он рассчитывает, что полиция возбудит дело по статье о клевете и о подделке государственных номерных знаков автомобиля.

Накануне «Левада-Центр» сообщил, что Яшин лидирует среди кандидатов в Мосгордуму по 45-му округу.