Минтранс Чехии разрешил полеты российских авиакомпаний в Прагу и Карловы Вары до 7 июля

В ведомстве пояснили, что приняли такое решение после того, как российские власти выдали разрешение на полеты чешских авиалиний над Сибирью также до 7 июля. Сегодня утром Аэрофлот и Уральские авиалинии сообщили, что откладывают или отменяют рейсы в Чехию из-за того, что авиационные власти республики отозвали выданные им ранее разрешения на полеты. В Минтрансе Чехии говорят, что сделали это из-за того, что российские власти отменили соглашение о полете чешских авиалиний из Праги в Сеул над Сибирью.