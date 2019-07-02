«Единая Россия» сначала опубликовала, а затем удалила извинения за наклейки партии на гуманитарной помощи. Ее собирают для пострадавших от паводка в Иркутской области.

Иркутское отделение «Единой России» заявило, что не давало распоряжение наклеивать логотип партии на грузы с гуманитарной помощью для пострадавших от паводка. Отдельно подчеркивалось, что акция изначально носила внепартийный характер. В региональном исполкоме «Единой России» отметили, не было времени контролировать каждую коробку и мешок, учитывая огромный поток помощи, поступавшей в первые дни. Однако вскоре публикация с извинениями исчезла, ее следы сейчас можно найти только в кэше «Яндекса», пишет сайт «Медиазона». Слов о том, что партия никогда не инициировала подобные акции на сайте Иркутского отделения «Единой России» сейчас нет. Внимание к наклейкам с логотипом привлекла местная жительница Ирина Шипова. В своем Фейсбуке она сообщила, что в пункте сбора гуманитарной помощи ее заставляли клеить «на каждую коробку и мешок» листовки с логотипами «Единой России». В посте приводится видео, где запечатлено как волонтеры наклеивают такие упоминания.

В «Единой России» пока не прокомментировали ситуацию с исчезновением извинений.