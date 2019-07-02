Посольство России в Чехии готово оказать поддержку россиянам, у которых возникли проблемы из-за отмены рейсов российских авиакомпаний. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Сегодня утром стало известно, что «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» отложили или отменили часть рейсов в Прагу и Карловы Вары. По данным источников информационных агентств, чешские авиационные власти отозвали разрешение на полеты из-за того, что Министерства транспорта двух стран не смогли договориться об условиях полетов авиакомпании «Чешские авиалинии». Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении между двумя странами.

Сокращение количества рейсов по инициативе чешских властей стало неожиданностью для российских туроператоров. Об этом Эху Москвы сказал советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

Гендиректор Уральских авиалиний Сергей Скуратов сказал агентству ТАСС, что перевозчику удалось уладить ситуацию и перелеты из Екатеринбурга в Прагу возобновлены.

Тем временем заместитель председателя Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип сказал, что ситуация никак не связана с политикой – речь идет только об экономических вопросах.