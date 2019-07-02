Ответственность за нападение на блокпост в Чечне взяла на себя террористическая организация «ИГ»

Ответственность за нападение на блокпост в Чечне взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в России. Атака, в результате которой погиб полицейский, произошла накануне.

О том, что к нападению причастна группировка «Исламское государство» сообщил портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность исламских радикалов в интернете. Террористическая организация взяла на себя ответственность и за похожую атаку, произошедшую чуть больше недели назад. Тогда житель Грозного напал на сотрудников ДПС и Росгвардии недалеко от резиденции Рамзана Кадырова. Глава Чечни, комментируя вчерашнюю атаку на своем Telegram-канале, заявил, что практика нападения с ножом на правоохранителей «экспортирована» в Россию из западных стран. По словам Кадырова, «недруги страны пытаются дестабилизировать ситуацию, отвлечь силы и внимание от созидательного труда, держать нас в постоянном напряжении». Как сообщили в МВД, накануне неизвестный подошел к сотруднику ведомства на блокпосту в Ачхой–Мартановском районе, нанес ему ножевое ранение после чего бросил гранату. Он был убит ответным огнем. Полицейский скончался по пути в больницу.

Это по меньшей мере третье нападение совершенное боевиком «Исламского государства» в Чечне с начала года. Как писало издание «Кавказский узел», первая атака произошла в конце января, ранения получили два сотрудника ДПС.