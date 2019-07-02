Сотрудников штаб-квартиры соцсети Фейсбук в Калифорнии эвакуировали из-за посылки, в которой предположительно мог быть зарин. Об этом сообщает NВС. Устройство, которое проверяет посылки на безопасность показало, что почтовое отправление содержит нервно-паралитический яд. Впрочем, эксперты не исключают, что устройство могло сработать по ошибке.

По предварительным данным, воздействию зарина могли подвергнуться два человека, однако никакого подтверждения этому нет.