Один человек погиб, 16 пострадали при пожаре на итальянском танкере в Турции
Об этом сообщает агентство ТАСС.
Авария произошла во время заправки танкера на причале в Измире. К этому моменту пожар удалось потушить.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сообщает агентство ТАСС.
Авария произошла во время заправки танкера на причале в Измире. К этому моменту пожар удалось потушить.
Межпарламентская ассамблея православия — анекдотическое какое-то образование, которое вообще непонятно, зачем существует, какие имеет цели, кроме того, чтобы с кафедры громко заниматься бла-бла-бла, «православное братство». Какое православное братство после 2008 года в Грузии и 2013-го, 14-го в Украине? Я вас умоляю…