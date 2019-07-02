В Подмосковье охранник супермаркета задушил покупателя

Об этом сообщает сайт Медиазона со ссылкой на Следственный комитет. По версии СК, 22 июня сотрудники магазина в Электростали заподозрили одного из покупателей в кражу и вызвали охранника. Тот повел подозреваемого в подсобку для разбирательства. Началась драка, оба упали на пол, покупатель вскоре скончался. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за сдавливания шеи.

Издание приводит данные, согласно которым это произошло в магазине «Пятерочка». Погибшему было 20 лет.